HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Hacettepe Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Hacettepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Hacettepe Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıp(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|170 + 5
|1482
|537.51226
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2022
|220 + 6
|2290
|533.36889
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|105 + 3
|3576
|528.35762
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|5735
|522.30677
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıp(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|7471
|518.23997
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|8078
|516.86766
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2022
|160 + 4
|15994
|502.39502
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|20727
|495.09476
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|23706
|490.77253
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|70 + 2
|4605
|478.72382
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2022
|150 + 4
|34356
|476.66268
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|90 + 3
|5971
|469.0873
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|90 + 3
|7071
|462.64697
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|48303
|459.64962
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Hukuk(4 Yıllık)
|EA
|2022
|240 + 6
|6201
|459.60861
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|50290
|457.26711
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Psikoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|6906
|456.72988
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngiliz Dilbilimi(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|62 + 2
|8301
|456.01935
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|54145
|452.80516
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|54599
|452.30916
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|3
|60990
|445.04923
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|3372
|444.23147
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|80 + 2
|11192
|442.13064
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|11399
|441.31912
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|11650
|440.42923
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|5634
|432.64443
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|75721
|429.0956
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|200 + 5
|77738
|427.05086
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|8000
|424.71433
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|16920
|420.94489
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Nükleer Enerji Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|86946
|417.8038
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|87061
|417.69214
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|88831
|415.917
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|37604
|412.37368
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|80 + 2
|20342
|410.19399
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|120 + 3
|97777
|407.57365
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|52363
|403.01412
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|53669
|402.25098
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|22585
|400.10956
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|45 + 2
|24230
|398.87243
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|90 + 3
|66564
|395.01573
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|67088
|394.72967
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|115515
|391.85836
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|78234
|389.05826
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İletişim Bilimleri(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|34811
|388.28686
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|36043
|387.31914
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|82957
|386.75223
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fizik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|128652
|381.28618
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|131709
|378.91751
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İstatistik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|90 + 3
|132067
|378.6722
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ergoterapi(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|133284
|377.77172
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|138040
|374.37688
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|139163
|373.55785
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|139907
|372.98237
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|142546
|371.08229
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|119267
|370.58726
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|155294
|357.03559
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|155628
|356.91198
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Sanat Tarihi(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|92079
|356.81694
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Maden Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|165110
|356.31471
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|170279
|353.32914
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|90 + 3
|171949
|352.3214
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Sosyoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|175125
|350.39332
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Geomatik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|178185
|348.72834
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|192052
|341.26958
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Sosyal Hizmet(4 Yıllık)
|EA
|2022
|150 + 4
|217439
|338.04456
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|167390
|333.72191
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|252655
|329.27869
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|224396
|325.9656
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|53076
|322.90736
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Felsefe(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|281848
|322.79144
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|235624
|321.20485
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Nükleer Enerji Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|238843
|319.87783
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Türk Halkbilimi(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|235304
|319.14062
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|321045
|314.98024
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Arkeoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|353297
|309.14649
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Hidrojeoloji Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30 + 1
|278231
|305.14647
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Odyoloji(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|2
|297165
|298.83067
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Aktüerya Bilimleri(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|304206
|296.62923
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Antropoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|466204
|291.90672
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Aile ve Tüketici Bilimleri(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|471530
|291.20925
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ergoterapi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|392693
|273.22421
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|229650
|386.77856
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|283141
|372.758
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|291407
|370.8287
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|340064
|360.26993
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|355337
|357.21651
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|366808
|355.04779
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Odyometri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|400644
|349.00129
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|423731
|345.12417
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|451227
|340.75434
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|462858
|338.98258
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|466430
|338.46256
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|475200
|337.16513
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Radyoterapi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|487653
|335.36254
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|532854
|329.11344
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|543617
|327.70768
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|615813
|318.90876
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|624937
|317.856
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|665110
|313.46481
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Harita ve Kadastro(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|691466
|310.64711
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|720242
|307.70349
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|732862
|306.43804
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Sahne Işık ve Ses Teknolojileri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|771226
|302.76164
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|786681
|301.31794
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|818194
|298.3914
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|872245
|293.60104
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1010014
|282.42219
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1116327
|274.60202
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Odyometri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.