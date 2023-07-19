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  4. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

19.07.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleniyor. Hacettepe Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte Hacettepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve barı sıralamaları hakkında bilgiler...

Hacettepe Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Hacettepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Hacettepe Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıp(İngilizce) (6 Yıllık) SAY 2022 170 + 5 1482 537.51226
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2022 220 + 6 2290 533.36889
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 105 + 3 3576 528.35762
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 5735 522.30677
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıp(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAY 2022 1 7471 518.23997
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 8078 516.86766
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 160 + 4 15994 502.39502
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 20727 495.09476
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 23706 490.77253
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 70 + 2 4605 478.72382
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2022 150 + 4 34356 476.66268
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 90 + 3 5971 469.0873
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 90 + 3 7071 462.64697
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 48303 459.64962
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2022 240 + 6 6201 459.60861
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 50290 457.26711
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 6906 456.72988
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngiliz Dilbilimi(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 62 + 2 8301 456.01935
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 54145 452.80516
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 54599 452.30916
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 3 60990 445.04923
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 3372 444.23147
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 80 + 2 11192 442.13064
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 11399 441.31912
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 11650 440.42923
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 5634 432.64443
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 75721 429.0956
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2022 200 + 5 77738 427.05086
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 8000 424.71433
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 16920 420.94489
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Nükleer Enerji Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 86946 417.8038
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 87061 417.69214
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 88831 415.917
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 37604 412.37368
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Alman Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 80 + 2 20342 410.19399
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 97777 407.57365
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 52363 403.01412
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 53669 402.25098
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 22585 400.10956
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2022 45 + 2 24230 398.87243
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 66564 395.01573
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 67088 394.72967
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Gıda Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 115515 391.85836
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 78234 389.05826
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İletişim Bilimleri(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 34811 388.28686
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 36043 387.31914
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 82957 386.75223
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fizik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 128652 381.28618
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fizik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 131709 378.91751
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İstatistik(4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 132067 378.6722
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ergoterapi(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 133284 377.77172
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Kimya Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 138040 374.37688
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çevre Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 139163 373.55785
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 139907 372.98237
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 142546 371.08229
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 119267 370.58726
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 155294 357.03559
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 155628 356.91198
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Sanat Tarihi(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 92079 356.81694
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Maden Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 165110 356.31471
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 170279 353.32914
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 171949 352.3214
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 175125 350.39332
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Geomatik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 178185 348.72834
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 192052 341.26958
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Sosyal Hizmet(4 Yıllık) EA 2022 150 + 4 217439 338.04456
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 167390 333.72191
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Sağlık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 252655 329.27869
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 224396 325.9656
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Almanca Öğretmenliği(Almanca) (4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 53076 322.90736
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Felsefe(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 281848 322.79144
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 235624 321.20485
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Nükleer Enerji Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 238843 319.87783
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Türk Halkbilimi(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 235304 319.14062
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 321045 314.98024
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 353297 309.14649
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Hidrojeoloji Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 278231 305.14647
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Odyoloji(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 2 297165 298.83067
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Aktüerya Bilimleri(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 304206 296.62923
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Antropoloji(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 466204 291.90672
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Aile ve Tüketici Bilimleri(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 471530 291.20925
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ergoterapi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 392693 273.22421

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2022 - 229650 386.77856
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 283141 372.758
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 291407 370.8287
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 340064 360.26993
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 355337 357.21651
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 366808 355.04779
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Odyometri(2 Yıllık) TYT 2022 - 400644 349.00129
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 423731 345.12417
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2022 - 451227 340.75434
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 462858 338.98258
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Eczane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 466430 338.46256
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ortopedik Protez ve Ortez(2 Yıllık) TYT 2022 - 475200 337.16513
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Radyoterapi(2 Yıllık) TYT 2022 - 487653 335.36254
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2022 - 532854 329.11344
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektronörofizyoloji(2 Yıllık) TYT 2022 - 543617 327.70768
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2022 - 615813 318.90876
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği(2 Yıllık) TYT 2022 - 624937 317.856
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 665110 313.46481
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Harita ve Kadastro(2 Yıllık) TYT 2022 - 691466 310.64711
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 720242 307.70349
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2022 - 732862 306.43804
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Sahne Işık ve Ses Teknolojileri(2 Yıllık) TYT 2022 - 771226 302.76164
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Endüstri Ürünleri Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2022 - 786681 301.31794
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2022 - 818194 298.3914
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 872245 293.60104
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Kaynak Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1010014 282.42219
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1116327 274.60202
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Odyometri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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