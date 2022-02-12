Hacı Bayram-ı Veli, TRT'de ekrana gelen Hacı Bayram-ı Veli dizisi nedeniyle merak konusu oldu. İslamiyet’in yayılmasında büyük katkısı olan isimlerden biri olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayat hikeyisini anlatan dizide Molla Rüstem karakterini Fırat Topkorur canlandırıyor. Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. TRT'nin yeni dizisi Hacı Bayram-ı Veli ve Fırat Topkorur'a ilişkin detaylar haberimizde...

HAC-I BAYRAM-I VELİ KİMDİR?

Hacı Bayram-ı Veli'nin asıl adı Numan bin Ahmed, lâkâbı "Hacı Bayram"dır.

Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir Türk mutasavvıfı tarafından kurulmuş ilk tarikat olan Bayramiyye’nin pîri Hacı Bayrâm-ı Velî, XIV. yüzyılın ilk yarısında Orhan Gazi döneminde Ankara’da doğdu. Doğum tarihi, adı, ailesi ve hayatının diğer safhaları hakkında bilgi yoktur.

Bursalı Mehmed Tâhir, Abdülkādir b. Yûsuf el-İsfahânî’ye ait 1428-29 tarihli vakfiyede Hacı Bayram’ın adının “Kutbü’l-evliyâ eş-Şeyh el-Hâc Bayram b. Ahmed b. Mahmûd el-Ankaravî” olarak geçtiğini yazar. XVI. yüzyıl müelliflerinden Lâmiî Çelebi, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Ankara’da Çubuk suyu diye tanınan nehrin kenarındaki Solfasol (Zülfazl) köyünde doğduğunu, aklî ve şer‘î ilimleri tahsil ettiğini, Ankara’da müderrislik yaptığını, daha sonra Somuncu Baba’ya intisap ederek kemalâtın en yüksek derecesine ulaştığını, çok etkili olan sohbetinin bereketi sayesinde birçok kimsenin yüce mertebelere vâsıl olduğunu ifade ederek bunlardan yedi kişinin (Ömer Dede, Akbıyık, Baba Nahhâs, İnce Bedreddin, Kızılca Bedreddin, Selâhaddîn-i Bolevî, Muslihuddin Halife) adını sayar.

Mecdî, Lâmiî ve Taşköprizâde’deki bilgiye ek olarak Hacı Bayram’ın Ankara’da Melike Hatun’un yaptırdığı Kara Medrese’de müderris iken burayı terkedip Somuncu Baba’ya intisap ettiğini söyler. Hacı Bayram Veli Türbesi Hacıbayram Camisi'nin önündedir. Türbe iri ve kırmızı Ankara taşından yapılmıştır. Üst kısmı beyaz mermerlerle örtülmüş, kapısının kemeri ise renkli mermerlerle süslenmiştir. 1947 yılında aslına uygun bir şekilde onarılmıştır.

FIRAT KOPKORUR KİMDİR?

Fırat Topkorur, 7 Ocak 1982 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Topkorur, yüksek öğretim eğitimini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı.

Oyuncu, kamera karşısına ilk defa 2010 yılında ‘Off Karadeniz’ adlı sinema filmi ile geçmiştir. Fırat Topkorur, 2011 yılında da ‘Sen de Gitme’ adlı dizideki Cemal karakteriyle tanınmaya başlamıştır.

FIRAT KOPKORUR FİLMLERİ NELERDİR?

Fırat Kopkorur oynadığı filmler:

2018 – Deliler Fatih’in Ormanı (Costel) (Sinema Filmi)

2014 – Darbe (İstihbaratçı) (Sinema Filmi)

2010 - Off Karadeniz

Fırat Kopkorur oynadığı diziler:

2021 – Kırmızı Oda (Servet) (TV Dizisi)

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (TV Dizisi)

2019 – İçten Sesler Korosu (Kerem) (TV Dizisi)

2018 – Şahsiyet (Firuz) (İnternet Dizisi)

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan – 2017

Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) – 2016-2017

Kehribar (Yıldırım) – 2016

Son Çıkış – 2015

Fatih-Harbiye (Cihan) – 2013-2015

Bu Son Olsun (Özgür) – 2012

Sen de Gitme – 2011

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NEDİR?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN?

TRT1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 11 Şubat Cuma akşamı saat 20:00'de izleyicisiyle buluştu.

