MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?

Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?

12.02.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT'nin sevilen dizisi Hacı Bayram-ı Veli televizyon izleyicisi ile buluştu. Merakla beklenen dizide Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında önemli katkıları olan Hacı Bayram-ı Veli’nin hikayesi işleniyor. Peki Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?

Hacı Bayram-ı Veli, TRT'de ekrana gelen Hacı Bayram-ı Veli dizisi nedeniyle merak konusu oldu. İslamiyet’in yayılmasında büyük katkısı olan isimlerden biri olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayat hikeyisini anlatan dizide Molla Rüstem karakterini Fırat Topkorur canlandırıyor. Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. TRT'nin yeni dizisi Hacı Bayram-ı Veli ve Fırat Topkorur'a ilişkin detaylar haberimizde...

Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?

HAC-I BAYRAM-I VELİ KİMDİR?

Hacı Bayram-ı Veli'nin asıl adı Numan bin Ahmed, lâkâbı "Hacı Bayram"dır.

Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir Türk mutasavvıfı tarafından kurulmuş ilk tarikat olan Bayramiyye’nin pîri Hacı Bayrâm-ı Velî, XIV. yüzyılın ilk yarısında Orhan Gazi döneminde Ankara’da doğdu. Doğum tarihi, adı, ailesi ve hayatının diğer safhaları hakkında bilgi yoktur.

Bursalı Mehmed Tâhir, Abdülkādir b. Yûsuf el-İsfahânî’ye ait 1428-29 tarihli vakfiyede Hacı Bayram’ın adının “Kutbü’l-evliyâ eş-Şeyh el-Hâc Bayram b. Ahmed b. Mahmûd el-Ankaravî” olarak geçtiğini yazar. XVI. yüzyıl müelliflerinden Lâmiî Çelebi, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Ankara’da Çubuk suyu diye tanınan nehrin kenarındaki Solfasol (Zülfazl) köyünde doğduğunu, aklî ve şer‘î ilimleri tahsil ettiğini, Ankara’da müderrislik yaptığını, daha sonra Somuncu Baba’ya intisap ederek kemalâtın en yüksek derecesine ulaştığını, çok etkili olan sohbetinin bereketi sayesinde birçok kimsenin yüce mertebelere vâsıl olduğunu ifade ederek bunlardan yedi kişinin (Ömer Dede, Akbıyık, Baba Nahhâs, İnce Bedreddin, Kızılca Bedreddin, Selâhaddîn-i Bolevî, Muslihuddin Halife) adını sayar.

Mecdî, Lâmiî ve Taşköprizâde’deki bilgiye ek olarak Hacı Bayram’ın Ankara’da Melike Hatun’un yaptırdığı Kara Medrese’de müderris iken burayı terkedip Somuncu Baba’ya intisap ettiğini söyler. Hacı Bayram Veli Türbesi Hacıbayram Camisi'nin önündedir. Türbe iri ve kırmızı Ankara taşından yapılmıştır. Üst kısmı beyaz mermerlerle örtülmüş, kapısının kemeri ise renkli mermerlerle süslenmiştir. 1947 yılında aslına uygun bir şekilde onarılmıştır.

Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?

FIRAT KOPKORUR KİMDİR?

Fırat Topkorur, 7 Ocak 1982 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Topkorur, yüksek öğretim eğitimini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı.

Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?

Oyuncu, kamera karşısına ilk defa 2010 yılında ‘Off Karadeniz’ adlı sinema filmi ile geçmiştir. Fırat Topkorur, 2011 yılında da ‘Sen de Gitme’ adlı dizideki Cemal karakteriyle tanınmaya başlamıştır.

Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?

FIRAT KOPKORUR FİLMLERİ NELERDİR?

Fırat Kopkorur oynadığı filmler:

2018 – Deliler Fatih’in Ormanı (Costel) (Sinema Filmi)

2014 – Darbe (İstihbaratçı) (Sinema Filmi)

2010 - Off Karadeniz

Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?

Fırat Kopkorur oynadığı diziler:

2021 – Kırmızı Oda (Servet) (TV Dizisi)

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (TV Dizisi)

2019 – İçten Sesler Korosu (Kerem) (TV Dizisi)

2018 – Şahsiyet (Firuz) (İnternet Dizisi)

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan – 2017

Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) – 2016-2017

Kehribar (Yıldırım) – 2016

Son Çıkış – 2015

Fatih-Harbiye (Cihan) – 2013-2015

Bu Son Olsun (Özgür) – 2012

Sen de Gitme – 2011

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NEDİR?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN?

TRT1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 11 Şubat Cuma akşamı saat 20:00'de izleyicisiyle buluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Üç Kız Kardeş' dizisinin ilk bölümünden yeni tanıtım geldi'Üç Kız Kardeş' dizisinin ilk bölümünden yeni tanıtım geldi
Öpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay olduÖpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay oldu
Meclis adisyonunu görünce bakın ne istediMeclis adisyonunu görünce bakın ne istedi
Anahtar Kelimeler:
TRT 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Aleyna Tilki’nin annesi mini eteğiyle Kaliforniya sokaklarında şov yaptı!

Aleyna Tilki’nin annesi mini eteğiyle Kaliforniya sokaklarında şov yaptı!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Sakın çöpe atmayın! Öyle faydası var ki...

Sakın çöpe atmayın! Öyle faydası var ki...

Burçlar için değişim sinyalleri... Yeni adımlardan korkmayın

Burçlar için değişim sinyalleri... Yeni adımlardan korkmayın

İlginizi Çekebilir

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.