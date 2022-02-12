Bir süredir lansmanı yapılan Hacı Bayram-ı Veli dizisi 11 Şubat Cuma akşamı televizyon izleyicisiyle buluştu. İslamiyet’in yayılmasında büyük katkısı olan isimlerden biri olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını anlatan dizide Ayşe Hatun karakterine hayat veren Sena Çakır'ın oyunculuk performansı izleyiciden tam not aldı. Diziyi izleyenler Sena Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır filmleri nelerdir? İnstagram adresi nedir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır'ın hayatı ve biyografisine haberimizde yer verdik.

SENA ÇAKIR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sena Çakır, 1994'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi.

2016 Miss Turkey finalistlerinden biri olan Sena Çakır, yarışmada dereceye girememiştir.

Sena Çakır,, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Jimnastik Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun oldu.

2017 yılında Özcan Deniz'ın İspanyol gerilim filmi La Cara Oculta'dan uyarladığı Öteki Taraf'tada rol aldı. Sena Çakır, daha önce de Ayşe Azim Kahramanı ve Deli Gönül projelerinde yer aldı.

Sena Çakır'ın en son kadroya beyaz ekranda göründüğü dizi ise Kalk Gidelim'dir. Çakırü bu dizide 'Dudu' karakterini canlandırdı.

HACI BAYRAM-I VELİ'NİN AYŞE HATUN'U SENA ÇAKIR FİLMLERİ NELERDİR?

Sena Çakır'ın oynadığı filmler şu şekilde:

Araf (2012)

Saklı Yüz (2011)

Ya Sonra (2011)

Evim Sensin (2012)

Su ve Ateş (2013)

İkinci Şans (2016)

Öteki Taraf (2017)

SENA ÇAKIR İNSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır'ın İnstagram adresi @senacakir'dır. 121 binin üzerinde takipçisi olan ünlü oyuncu İnstagram hesabını aktif kullanmaktadır.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NEDİR?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN?

TRT1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 11 Şubat Cuma akşamı saat 20:00'de izleyicisiyle buluştu.

