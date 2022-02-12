MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sena Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır filmleri nelerdir? İnstagram adresi nedir?

Sena Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır filmleri nelerdir? İnstagram adresi nedir?

12.02.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT'nin sevilen dizisi Hacı Bayram-ı Veli 11 Şubat Cuma akşamı ekranlara geldi. İzleyiciyle buluşan yeni dizi Hacı Bayram-ı Veli'de Ayşe Hatun karakterini canlandıran Sena Çakır merak konusu oldu. Peki Sena Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır filmleri nelerdir? İnstagram adresi nedir? İşte detaylar...

Sena Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır filmleri nelerdir? İnstagram adresi nedir?

Bir süredir lansmanı yapılan Hacı Bayram-ı Veli dizisi 11 Şubat Cuma akşamı televizyon izleyicisiyle buluştu. İslamiyet’in yayılmasında büyük katkısı olan isimlerden biri olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını anlatan dizide Ayşe Hatun karakterine hayat veren Sena Çakır'ın oyunculuk performansı izleyiciden tam not aldı. Diziyi izleyenler Sena Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır filmleri nelerdir? İnstagram adresi nedir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır'ın hayatı ve biyografisine haberimizde yer verdik.

SENA ÇAKIR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sena Çakır, 1994'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi.

2016 Miss Turkey finalistlerinden biri olan Sena Çakır, yarışmada dereceye girememiştir.

Sena Çakır,, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Jimnastik Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun oldu.

2017 yılında Özcan Deniz'ın İspanyol gerilim filmi La Cara Oculta'dan uyarladığı Öteki Taraf'tada rol aldı. Sena Çakır, daha önce de Ayşe Azim Kahramanı ve Deli Gönül projelerinde yer aldı.

Sena Çakır'ın en son kadroya beyaz ekranda göründüğü dizi ise Kalk Gidelim'dir. Çakırü bu dizide 'Dudu' karakterini canlandırdı.

Sena Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

HACI BAYRAM-I VELİ'NİN AYŞE HATUN'U SENA ÇAKIR FİLMLERİ NELERDİR?

Sena Çakır'ın oynadığı filmler şu şekilde:

Araf (2012)

Saklı Yüz (2011)

Ya Sonra (2011)

Evim Sensin (2012)

Su ve Ateş (2013)

İkinci Şans (2016)

Öteki Taraf (2017)

Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?Hacı Bayram-ı Veli kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem Fırat Topkorur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fırat Topkorur filmleri nelerdir?

SENA ÇAKIR İNSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Hacı Bayram-ı Veli'nin Ayşe Hatun'u Sena Çakır'ın İnstagram adresi @senacakir'dır. 121 binin üzerinde takipçisi olan ünlü oyuncu İnstagram hesabını aktif kullanmaktadır.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NEDİR?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN?

TRT1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 11 Şubat Cuma akşamı saat 20:00'de izleyicisiyle buluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüklerin Efendisi dizisi tartışma yarattı! Siyahi elf olur mu?Yüzüklerin Efendisi dizisi tartışma yarattı! Siyahi elf olur mu?
Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."
Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdiMeriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi
Anahtar Kelimeler:
TRT 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Tam 241 erkekle görüştü seks vaadiyle kandırıp öldürdü!

Tam 241 erkekle görüştü seks vaadiyle kandırıp öldürdü!

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!

Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı

Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı

Kıbrıs'ta yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kıbrıs'ta yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.