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Hacı Sabancı'nın hamile eşi Nazlı Sabancı elbisenin fiyatı şoke etti! "Yazık o kadar para verilir mi?"

09.03.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Sabancı 3 aylık hamile eşi Nazlı Sabancı'nın karnını tutarak poz verdi. Nazlı Sabancı'nın üzerindeki elbisenin fiyatı ise sosyal medyayı salladı. Nazlı Sabancı'yı görenler "Elbisenin bari bir özelliği olsaydı" yorumlarında bulundu.

Hacı Sabancı'nın hamile eşi Nazlı Sabancı elbisenin fiyatı şoke etti! "Yazık o kadar para verilir mi?"

Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'dan geçtiğimiz gün sevindiren haber geldi.

Bir süredir çiftin bebek beklediği haberi iddia edilirken çift iddiaları doğrulayan nitelikte bir paylaşım yaptı.

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Hacı Sabancı 3 aylık hamile eşi Nazlı Sabancı'nın karnını tutarak poz verdi, kimi Nazlı Kayı Sabancı'nın pozuna kime üzerindeki elbiseye takıldı. Kayı'nın elbisesinin fiyatı ise herkesi şoke etti.

Ekran Alıntısı

Galatasaraylı o isimle takipleşince... Galatasaraylı o isimle takipleşince...

Ünlü bir markanın olan elbise 40 bin TL. Hacı Sabancı'nın eşinin elbisesinin fiyatını duyanlar "Para yanlış kişilerin elinde", "Elbisenin bari bir özelliği olsaydı", "Yazık o kadar para verilir mi?" yorumlarında bulundu.


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