Hacı Sabancı'nın hamile eşi Nazlı Sabancı elbisenin fiyatı şoke etti! "Yazık o kadar para verilir mi?"

Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'dan geçtiğimiz gün sevindiren haber geldi.

Bir süredir çiftin bebek beklediği haberi iddia edilirken çift iddiaları doğrulayan nitelikte bir paylaşım yaptı.

Hacı Sabancı 3 aylık hamile eşi Nazlı Sabancı'nın karnını tutarak poz verdi, kimi Nazlı Kayı Sabancı'nın pozuna kime üzerindeki elbiseye takıldı. Kayı'nın elbisesinin fiyatı ise herkesi şoke etti.

Ünlü bir markanın olan elbise 40 bin TL. Hacı Sabancı'nın eşinin elbisesinin fiyatını duyanlar "Para yanlış kişilerin elinde", "Elbisenin bari bir özelliği olsaydı", "Yazık o kadar para verilir mi?" yorumlarında bulundu.



