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Hacı Sabancı'nın paylaşımı olay oldu: Sakin ol şampiyon evdeyim

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 07:41 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı, spor yapmayı ihmal etmediğini gösterdiği paylaşımı olay oldu. Boğaz kenarındaki fotoğrafının altına bir takipçisi "Siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" diye tepki gösterince, Sabancı evde olduğunu belirterek "Sakin ol şampiyon, evdeyim" diye yazdı. Sabancı'nın yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hacı Sabancı'nın paylaşımı olay oldu: Sakin ol şampiyon evdeyim

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, Hacı Sabancı'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu.

Açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram’dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" dedi.

YANITI OLAY OLDU

Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıt verdi.

SABANCI

Hacı Sabancı'nın bu yanıtı, sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da sosyal medya kullanıcılarının kendi evlerinden çektikleri fotoğraflarının yer aldığı "Sakin ol şampiyon, evdeyim" paylaşımları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hacı sabancı, instagram, koronavirüs,

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