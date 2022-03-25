'Hadi biraz daha yolla da...' Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa olmuştu! Flaş hamle

Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.

'ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM'

Kerem Tunçeri, aralarındaki yazışmaları kamuoyuyla paylaşan fenomen Elif Şen'den şikayetçi olmuştu. Savcılıkta ifade veren fenomen, Tunçeri ile 6 ay konuştuklarını söyleyerek "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kendisinden özür diliyorum" demişti.

Takvim'de yer alan habere göre yürütülen soruşturma sonunda hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Elif Şen'in mahkemesi sürerken ilginç bir gelişme yaşandı.

PİŞMAN DİYE VAZGEÇTİ

Tunçeri avukatı aracılığıyla Elif Şen'in pişmanlığının farkında olduğunu bu nedenle şikayetinden vazgeçtiğini belirten bir dilekçe sundu. Mahkeme Tunçeri'nin dilekçesini dikkate alarak davanın düşürülmesine karar verdi.



