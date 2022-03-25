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'Hadi biraz daha yolla da...' Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa olmuştu! Flaş hamle

25.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver'le aşk yaşadığı dönemde ifşa olan mesajların ardından Kerem Tunçeri, Elif Şen hakkında şikayetçi olmuştu. Kerem Tunçeri, 8 yıl hapisle yargılanan ifşacısı Elif Şen'e açtığı davadan vazgeçti. Şikayetini geri çeken Kerem'in bu hamlesi gündeme bomba gibi düşerken, Elif Şen'in ifşa hakkında sözleri bakın ne oldu.

'Hadi biraz daha yolla da...' Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa olmuştu! Flaş hamle

Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.

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'ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM'

Kerem Tunçeri, aralarındaki yazışmaları kamuoyuyla paylaşan fenomen Elif Şen'den şikayetçi olmuştu. Savcılıkta ifade veren fenomen, Tunçeri ile 6 ay konuştuklarını söyleyerek "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kendisinden özür diliyorum" demişti.

Özel mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'den karşı hamle! 8 yıl hapis isteniyorÖzel mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'den karşı hamle! 8 yıl hapis isteniyor

Takvim'de yer alan habere göre yürütülen soruşturma sonunda hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Elif Şen'in mahkemesi sürerken ilginç bir gelişme yaşandı.

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PİŞMAN DİYE VAZGEÇTİ

Tunçeri avukatı aracılığıyla Elif Şen'in pişmanlığının farkında olduğunu bu nedenle şikayetinden vazgeçtiğini belirten bir dilekçe sundu. Mahkeme Tunçeri'nin dilekçesini dikkate alarak davanın düşürülmesine karar verdi.


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