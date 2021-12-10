Özel mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'den karşı hamle! 8 yıl hapis isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı. Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di.

Savcılık yürütülen soruşturmada Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Şen'in ifadesine başvurdu. 28 yaşındaki genç fenomen, Tunçeri ile internette tanıştığını, sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladıklarını ve 6 ay konuşmanın devam ettiğini ifade etti.

"ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM, PİŞMANIM"

Tunçeri'nin birden fazla kadın tarafından ifşa edilmesinin ardından duruma sinirlendiğini söyleyen Şen, "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kerem Tunçeri'den özür diliyorum" dedi.

Takvim'de yer alan habere göre, Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi.



