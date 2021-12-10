MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özel mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'den karşı hamle! 8 yıl hapis isteniyor

Özel mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'den karşı hamle! 8 yıl hapis isteniyor

10.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver'le ayrılığına sebep olmuştu! Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla şoke olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin Kerem Tunçeri'yi ifşa etmesinin ardından biten ilişki uzun süre kamuoyunda gündem olmuştu.

Özel mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'den karşı hamle! 8 yıl hapis isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı. Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di.

Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa olduAslı Enver’in yeni aşkı Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa oldu

Savcılık yürütülen soruşturmada Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Şen'in ifadesine başvurdu. 28 yaşındaki genç fenomen, Tunçeri ile internette tanıştığını, sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladıklarını ve 6 ay konuşmanın devam ettiğini ifade etti.

Kerem Tunçeri'den flaş ifşa açıklamasıKerem Tunçeri'den flaş ifşa açıklaması

"ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM, PİŞMANIM"

Tunçeri'nin birden fazla kadın tarafından ifşa edilmesinin ardından duruma sinirlendiğini söyleyen Şen, "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kerem Tunçeri'den özür diliyorum" dedi.

ŞEN

Takvim'de yer alan habere göre, Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi! Küfür yağdırıp sandalye ile saldırdıÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi! Küfür yağdırıp sandalye ile saldırdı
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
Madonna'nın kızı annesini gölgede bıraktı! Müstehcen pozları olay...Madonna'nın kızı annesini gölgede bıraktı! Müstehcen pozları olay...
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Denetimlerde ortaya çıktı! Ekmekte gramaj hilesi

Denetimlerde ortaya çıktı! Ekmekte gramaj hilesi

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.