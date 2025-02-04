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Hadi nasıl yazılır? Hadi mi haydi mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.01.2025 19:21
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Türkçemizi meydana gelen ve farklı kültürlerden dilimize giren pek çok farklı sözcük çeşidi mevcuttur. Sözcük sayısının çok olması kimi zaman bazı kelimelerin hatalı yazılmasına sebep olabilmektedir. Bunun dışında kimi sözcüklerde hem yazılış hem de mana yönünden birbirine benzer olduğundan bu kelimelerin hangisinin doğru olup olmadığı konusunda çelişkiye düşülmektedir. Hadi sözcüğü de bu sözcüklerden biridir. Peki, hadi nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Hadi nasıl yazılır? Hadi mi haydi mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Hadi kelimesi gerek yüz yüze sohbetlerde gerekse yazılı iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılan bu kelime yazıya dökülürken hatalı yazılabilmektedir. Hadi sözcüğünün kullanımı çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. Uzun süredir dilimizde var olan bu sözcüğün yazımında ikilem yaşamamak için TDK sözlükleri sitesinden faydalanılmaktadır.

Hadi nasıl yazılır?

Dilimizde farklı kökenlere sahip birçok kelime bulunmaktadır. Kimi sözcükler Türkçe kökenliyken kimileri ise yabancı kültürlerden dilimize aktarılmış olabilmektedir. Hadi sözcüğü ise Türkçemizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok sık karşımıza çıkan bir kelime olmasına karşın hadi yazımı konusunda büyük bir ikilem yaşanabilmektedir. Bu sözcük konuşurken de çok kullanıldığı gibi mesajlaşma anında da yaygın olarak kullanılır.

Yazılı iletişimlerde çoğu sözcüğün yazım stilinde hata yapılabilmektedir. Bu hataları düzeltmek ve kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için genellikle Türk Dil Kurumunun sözlük sayfası ziyaret edilir. Bu sayfa bünyesinde sözcüklerin ne anlama geldiği bilgisi de yer alır. Bu bağlamda hadi TDK’ye şu manaya gelmektedir:

  • (Ünlem) Haydi.

Hadi mi haydi mi?

Hadi sözcüğünün manası “haydi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında Türk Dil Kurumunda yer alan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda “haydi” sözcüğü “hadi” kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden her iki sözcüğün yazım şekli de doğru olarak kabul edilmektedir.

“Hadi” sözcüğü ile “haydi” kelimesi arasındaki tek fark, “haydi” sözcüğünde yer alan “y” harfidir. Ancak anlam yönünden incelendiğinde ikisi de çabukluk belirtmek için kullanılan kelimelerdir. Hadi sözcüğünün içinde geçtiği birleşik kelimeler ve kalıplaşmış sözler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Hadi hadi
  • Hadi canım
  • Hadi canım oradan gibi.

TDK kapsamında yer alan bilgiler ışığında hadi doğru yazılışı “hadi” olmakla birlikte “haydi” şeklinde de kullanılabilmektedir.

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