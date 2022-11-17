Hadise 40 milyonluk yalıyı nasıl satın aldı? Boşanınca servet kazandı!

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" diyen Hadise 4.5 yıllık evliliğini bitirmişti. İbrahim Çelikkol'un evinde kirada olan Hadise evlilik sürecinde 6 milyon TL zarar etmişti.

Hadise boşandıktan sonra sahne fiyatını artırdı ve Gülşen'den boşalan sahnelere de çıktı. 1.5 ayda servet kazanan Hadise 40 milyon TL'ye de yalı aldı.

Hadise bu lüks evi alabilmek için sahne fiyatını 350'den 500 bine çıkardı bununla da kalmadı özel gecelerde ise 1 buçuk milyon lira talep ediyor.

10 milyon liralık da iki reklam anlaşması yapan Hadise "Yeni evim hayırlı olsun" dedi.

Hadise evlilik sürecindeki zararını misliyle kazandı.

