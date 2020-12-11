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Hadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğru

11.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Hadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğru

Bu yılın sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi gelmiş, ardından ünlü çift romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı. Kötü haberi bugün Hadise Instagram hesabından duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına fotoğrafları yanıt! Ateş başında romantik kareHadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına fotoğrafları yanıt! Ateş başında romantik kare

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmiş, ardından çiftin romantik paylaşımıyla bu iddialar yalanlanmıştı.

AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI!

Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...
Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.

Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi.

hadise


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