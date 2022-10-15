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Hadise bu kez fena patladı! "Boşandığım eşim ve ailesine..."

15.10.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliği 30 Eylül'de sona eren şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı. Bugüne kadar iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hadise, kaleme aldığı uzun bir yazıyla suskunluğunu bozdu.

Hadise bu kez fena patladı! "Boşandığım eşim ve ailesine..."

İki hafta önce Mehmet Dinçerler ile evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı. Bugüne kadar iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hadise, kaleme aldığı uzun bir yazıyla suskunluğunu bozdu. Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"ŞÖHRETİN BEDEL OLARAK GETİRDİĞİ..."

"Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim.

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"SESSİZ KALMAYACAĞIM"

Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

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"AHLAKIN ÖZÜ..."

Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla"

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Anahtar Kelimeler:
Hadise mehmet dinçer
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