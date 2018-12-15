Hadise'den Beyaz'la aşk iddialarına yanıt geldi!

O Ses Türkiye'de jüri olan Hadise ve Beyaz'ın samimiyeti aşk dedikodularına yol açmıştı. Uçankuş'un haberine göre, Hadise, Beyazıt Öztürk ile hakkında çıkan aşk iddialarına da son noktayı koydu.

Bir AVM'den çıkarken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hadise, Beyazıt Öztürk ile hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili de konuştu. Hadise, 'Yok hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa anlarsınız. Yıllardır beni Murat Boz ile yazdınız şimdi Beyaz gelince onunla yazdınız. Güzel anlar yaşıyoruz, eğleniyoruz. İster istemez böyle şakalar çıkıyor. Öyle bir şey olsa gerçekten söylerim' dedi.



