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Hadise'den bu sefer de üstsüz poz geldi! "Abartmıyor musun?"

24.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Hadise paylaşımlarına yenisini ekledi. Kalça dansı yaptığı anları paylaşmasıyla dikkat çeken Hadise bu sefer üstsüz pozuyla olay oldu.

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenip kısa sürede olaylı şekilde boşanan Hadise gündemden düşmüyor. Yeniden eski kocasına döndüğü iddiaları, kalça dansları ve derin dekolteli tercihleriyle dikkat çeken Hadise yine olay oldu.

Barışma iddialarına "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz!" yanıtını veren Hadise'den cesur bir paylaşım daha geldi.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki popçu, son olarak 14.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından üstsüz halini paylaştı.

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Sırtındaki dövmeyi sergileyen Hadise paylaşıma"Kimse sen gibi sevmiyor" notunu düştü.

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Şarkıcının paylaşımlarına "Kraliçe abartmıyor musun?", "Son dönemdeki en iyi poz", "Bayılıyorum güzelliğine" yorumları geldi.


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Hadise mehmet dinçer yaşında

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