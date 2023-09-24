Hadise'den bu sefer de üstsüz poz geldi! "Abartmıyor musun?"

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenip kısa sürede olaylı şekilde boşanan Hadise gündemden düşmüyor. Yeniden eski kocasına döndüğü iddiaları, kalça dansları ve derin dekolteli tercihleriyle dikkat çeken Hadise yine olay oldu.

Barışma iddialarına "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz!" yanıtını veren Hadise'den cesur bir paylaşım daha geldi.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki popçu, son olarak 14.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından üstsüz halini paylaştı.

Sırtındaki dövmeyi sergileyen Hadise paylaşıma"Kimse sen gibi sevmiyor" notunu düştü.



Şarkıcının paylaşımlarına "Kraliçe abartmıyor musun?", "Son dönemdeki en iyi poz", "Bayılıyorum güzelliğine" yorumları geldi.



