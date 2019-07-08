Hadise'den cesur sahne kıyafetiyle dans videosu! Sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hadise, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde açık hava konseri verdi. Şarkılarıyla binlerce hayranını coşturan Hadise cesur sahne kostümüyle de dikkat çekti.

Hadise konser sonrasında ise seksi kıyafetiyle kulisteki odasında dans ettiği anların videosunu paylaştı. Hadise paylaşımına "Güzel bir konser sonrası ben" notunu yazdı.

Güzel şarkıcının videosu bir saat içinde 200 binden fazla izlenme aldı.

Hadise, sahne kostümüyle ayna karşısında çektiği fotoğraflarını da hikayeler kısmından paylaştı.



