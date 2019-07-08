Mynet Trend

Hadise'den cesur sahne kıyafetiyle dans videosu! Sosyal medyayı salladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 08.07.2019 01:55 | Son Güncelleme

Almanya'da konser veren Hadise, mayo şeklindeki cesur sahne kıyafetiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı kuliste dans ettiği anları da Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde açık hava konseri verdi. Şarkılarıyla binlerce hayranını coşturan Hadise cesur sahne kostümüyle de dikkat çekti.

Hadise konser sonrasında ise seksi kıyafetiyle kulisteki odasında dans ettiği anların videosunu paylaştı. Hadise paylaşımına "Güzel bir konser sonrası ben" notunu yazdı.

Güzel şarkıcının videosu bir saat içinde 200 binden fazla izlenme aldı.

hadise-a1

Hadise, sahne kostümüyle ayna karşısında çektiği fotoğraflarını da hikayeler kısmından paylaştı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Yıllar sonra gelen türban yanıtı! 'Ben utandım'Yıllar sonra gelen türban yanıtı! 'Ben utandım'
Eşiyle ilgili samimi sözler: Yatağa...Eşiyle ilgili samimi sözler: Yatağa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise hadise dans

En Çok Okunan Trend Haberler

Hastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı

Hastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı

Yıllar sonra gelen türban yanıtı! 'Ben utandım'

Yıllar sonra gelen türban yanıtı! 'Ben utandım'

Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı

Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı

Cennet koyda isyan ettiren manzara! Büyük şok yaşadılar...

Cennet koyda isyan ettiren manzara! Büyük şok yaşadılar...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu Çetinkaya'dan Nurgül Yeşilçay'a yıllar sonra gelen yanıt!

Yıllar sonra gelen türban yanıtı! 'Ben utandım'

Şarkıcı Bengü'den eşiyle ilgili samimi sözler: Yatağa...

Eşiyle ilgili samimi sözler: Yatağa...

İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafına yorum yağdı

Askerlik fotoğrafında dikkat çeken detay

İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz

'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden bikinili poz

Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu!

Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu!

61 yaşındaki Melanie Griffith bikinisiyle yıllara meydan okudu

61 yaşındaki efsane isim zamanı dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.