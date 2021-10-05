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Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile paylaşım!

05.10.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her paylaşımıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, bu kez de kardeşi Derya Açıkgöz ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Hadise paylaşımına ''Instagram yokken biz'' notunu düştü.

Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile paylaşım!

Sadece şarkılarıyla ve projeleriyle değil, aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin her paylaşımı olay olmaya devam ediyor.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, dün akşam saatlerinde Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarının çökmesinin ardından yeni bir paylaşım yaptı.

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Kardeşi Derya Açıkgöz ile yaptığı paylaşımına ''Instagram yokken biz'' notunu düştü.

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İki kardeş güzellikleriyle adeta sosyal medyayı salladı. Instagram'da 13 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede 250 binden fazla beğeni geldi.

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Hadise Instagram
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