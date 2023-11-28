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Hadise'den Kızılcık Şerbeti itirafı! Sosyal medya karıştı! "Kızmasınlar ama..."

28.11.2023 14:37 | Son Güncelleme:
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Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise Açıkgöz, konuk olduğu YouTube kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında bir itirafta bulunan ünlü şarkıcının, "Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?" sorusuna verdiği yanıtla ise izleyenleri şaşırttı.

Hadise'den Kızılcık Şerbeti itirafı! Sosyal medya karıştı! "Kızmasınlar ama..."

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı bir şekilde boşandığından beri gündemden düşmedi. Özel hayatı, sahne tarzı ve iddialı seçimleri ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, 'PurpleHej' adlı YouTube kanalına konuk oldu.

Son olarak çıkardığı 'Sevmiyo' şarkısının klibindeki sahneleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, Türk dizilerine ilişkin soruya "Çok uzun" yanıtını verdi:

"Kızmasınlar ama herkes gibi ben de Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum. Bu dizide özellikle süre beni rahatsız etmiyordu. Ama yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bir şey bana bir tık fazla gelince, inandırıcılık azalınca soğuyorum projeden. Tekrar dönebilirim ama soğuyorum. Yapacak hiçbir şey yok. O an kesiyorum. Sonuçta bir şey izliyorsun. 'Bu kadar da değil!' dediğim yerlerde, vakit kaybı gibi hissediyorum izlediğim sahneleri."

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Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra 2022 yılının art ayında nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda yapılan sade bir törenle dünyaevine girmişlerdi.

Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikilinin evliliği ise yalnızca 5 ay sürmüştü.

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"KENDİNDEN AYRILMA SEBEBİN NE OLURDU?" SORUSUNA OLAY YANIT

Ünlü şarkıcı, "Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi:

"Çok güzel soru. Ben bir erkek olsam, ve Hadise ile beraber olsam... Neden ayrılabilirim Hadise'den?" dedi ve açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir kere Hadise çok sadık bir kadın. Oradan vuramazlar beni. Yani bir ilişkide isem hakikaten tüm ilgim o kişidedir. Ama tabii işime çok aşığım. Ben olsam Hadise'den ayrılmam ya. Hadise güzel kadın valla. Evet işim önemli ama ilişkime değer veriyorsam çok güzel bir denge kuruyorum ve o erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim. Ama o da buna hazır olmalı. Hazır değilse ben bunu yapamam. Ama hazırsa ona hem dünyaları veririm, hem de her şeyi yaparım o kişi için.

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"HADİSE GİBİ BİR İSMİ TAŞIYABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR!"

Hazır olduklarını düşünüyorlar. Hadise gibi bir ismi taşıyabileceklerini düşünüyorlar ilk etapta. Sonra bu kadın, o kişiye ağır geliyor. İsmiyle, şöhretiyle, yaşadığı hayatla... Anlatabiliyor muyum? Geri çekiliyorlar. Ama bunu açık açık söyleyemiyorlar, erkeğin gururu vardır. 'Hadise ben seni taşıyamıyorum', bir erkek bunu söylemez. Uzaklaşır. Ya da kendilerini farklı gösteriyorlar başta, kahraman gibi gösterip seni kendisine bağlıyor; sonra birden gerçek kimliği ortaya çıkıyor. İşte o zaman da Hadise onlara 'bay bay' diyor."

HADİSE'NİN 'KIZILCIK ŞERBETİ' İTİRAFI GÜNDEM OLDU

Hadise'nin Kızılcık Şerbeti itirafı sosyal medyayı salladı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

  • "Hadise de Kızılcık Şerbeti izliyormuş. Bu sezonu sevmemiş. 'Zaman kaybı gibi geliyor" diyor. Her zaman mı haklısın be?"

Q1

  • "Hadise, Kızılcık Şerbeti' izlediğini söyledi bir programda. Yaşayan bilir arkadaşlar, yaşayan..."

Q2

  • "Mehmet Dinçerler eşittir Kızılcık Şerbeti Fatih karekteriydi çünkü. Hadise Hanım'ın izlemesi gayet normal. İlk 4 bölüm izlediğimde ilk aklıma ünlü kadın Hadise geldi. !Tam onluk bir dizi!' dedim."

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