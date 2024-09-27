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Hadise'den Kızılcık Şerbeti paylaşımı! "Yaşadıklarım yetmezmiş gibi..."

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.09.2024 18:16
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Sahne şovları, iddialı kostümleri ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Hadise'den Kızılcık Şerbeti dizisine dair paylaşım geldi. Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna katılan isimlerden biri de Fırat Çelik olmuştu. Dizide Cemal karakterine hayat veren Fırat Çelik ile bir araya gelen Hadise, diziye dair esprili bir paylaşım yaptı.

Hadise'den Kızılcık Şerbeti paylaşımı! "Yaşadıklarım yetmezmiş gibi..."

Şarkıcılık hayatının yanı sıra özel hayatı ve giyim tarzıyla da dikkat çeken Hadise bu kez reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'ne dair bir paylaşım yaptı.

"YAŞADIKLARIM YETMEZMİŞ GİBİ"

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna Fırat Çelik de dahil olmuştu.

Diziye yayınevi sahibi Cemal olarak dahil olan Çelik, şarkıcı Hadise ile bir araya geldi.

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Hadise, oyuncu Fırat Çelik ile bir karesini paylaşarak esprili bir not düştü.

Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Yaşadıklarım yetmezmiş gibi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda olacakları duymuşumdur." notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Fırat Çelik Hadise Kızılcık Şerbeti
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