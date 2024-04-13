Hadise deniz sezonunu açtı! Havluya sarınıp makyajsız halini paylaştı

Ünlü popçu Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu sadece 5 ay sürdü.

Kısa sürede boşanan Hadise boşanmanın ardından çıkan barışma haberlerini de "Bizde bir kitap iki kere okunmaz" diyerek yalanlamıştı.

Son dönemde adı aşk iddialarına karışan Hadise özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim havaların ısınması ile birlikte deniz sezonunu açtı.

Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Hadise makyajsız doğal halini de takipçilerinin beğenisine sundu.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise'nin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hadise'ye sosyal medyada; 'Doğal halin çok güzel', 'Makyaksız daha güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.