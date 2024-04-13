MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise deniz sezonunu açtı! Havluya sarınıp makyajsız halini paylaştı

Hadise deniz sezonunu açtı! Havluya sarınıp makyajsız halini paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 08:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı sahne tarzı ile adından sıkça söz ettiren Hadise deniz sezonunu açtı. Bikinili pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan ünlü popçu havluya sarınıp makyajsız halini de paylaştı. Hadise'nın son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Hadise deniz sezonunu açtı! Havluya sarınıp makyajsız halini paylaştı

Ünlü popçu Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu sadece 5 ay sürdü.

Kısa sürede boşanan Hadise boşanmanın ardından çıkan barışma haberlerini de "Bizde bir kitap iki kere okunmaz" diyerek yalanlamıştı.

Son dönemde adı aşk iddialarına karışan Hadise özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim havaların ısınması ile birlikte deniz sezonunu açtı.

hadise 1

Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Hadise makyajsız doğal halini de takipçilerinin beğenisine sundu.

hadise 2

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise'nin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

hadise 3

Hadise'ye sosyal medyada; 'Doğal halin çok güzel', 'Makyaksız daha güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

hadise 4

Condom şarkısını söylerken kendinden geçti! Cesur dansı tepki çekti Condom şarkısını söylerken kendinden geçti! Cesur dansı tepki çekti

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Photoshop'u abarttı! O kareye yorum yağdıPhotoshop'u abarttı! O kareye yorum yağdı
Condom şarkısını söylerken kendinden geçti! Cesur dansı tepki çektiCondom şarkısını söylerken kendinden geçti! Cesur dansı tepki çekti
Sürpriz veda! Elenen isim şaşırttı Sürpriz veda! Elenen isim şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Hadise sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Televizyonlar teleferikte mahsur kalanlara kilitlendi: Canlı yayında yürekler ağza geldi

Televizyonlar teleferikte mahsur kalanlara kilitlendi: Canlı yayında yürekler ağza geldi

AK Partili başkanın çalışanı bıçaklandı, CHP'li adayın eşi gözaltına alındı!

AK Partili başkanın çalışanı bıçaklandı, CHP'li adayın eşi gözaltına alındı!

Haluk ve Selçuk Bayraktar 7 soruda Baykar'ı anlattı

Haluk ve Selçuk Bayraktar 7 soruda Baykar'ı anlattı

Şırnak'ta taciz iddiasıyla kamu görevlisi darp edildi! Valilik'ten açıklama

Şırnak'ta taciz iddiasıyla kamu görevlisi darp edildi! Valilik'ten açıklama

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi

Vatandaşlar akın etti! Nüfus 6 binden 500 binin üzerine çıktı

Vatandaşlar akın etti! Nüfus 6 binden 500 binin üzerine çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.