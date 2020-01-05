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  4. Hadise elbisesini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Hadise elbisesini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Giydiği her kıyafetle olay olan Hadise gelen eleştirilere kulak asmıyor! Hadise sahne kıyafetini eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

Hadise elbisesini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Şarkıcı Hadise, sahne kıyafetini eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Hadise, "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazdı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Twitter mesajında bir de Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü paylaştı.

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KONSERİNDE GİYDİĞİ ELBİSEYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sosyal medyayı hesabını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüleyen güzel şarkıcı Hadise, yeni yıla girerken verdiği konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Tercih ettiği konser kıyafeti ile dikkat çeken Hadise paylaşımına, "Yeni yıla sahnede dans ederek, şarkılarımı sizinle birlikte söyleyerek girmek benim için en güzel hediye! İyi ki varsınız!" notunu düştü.

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KIRMIZILARA BÜRÜNDÜĞÜ PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLDİ

Öte yandan Hadise, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında giyindiği kırmızı elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajı ve elbisesi ile birlikte adeta kırmızılara bürünen Hadise'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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