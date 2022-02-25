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  4. "Hadise evlenmeden hamile kaldı" iddialarına yanıt! Hadise bakın ne dedi

"Hadise evlenmeden hamile kaldı" iddialarına yanıt! Hadise bakın ne dedi

25.02.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise'nin Söymezsem Olmaz programında hamile olabileceği iddia edilmişti. Genellikle hakkındaki iddialara yanıt vermeyen Hadise, 2. Sayfa programına sessizliğini bozdu. Hadise gelinlik için hazırlık yaparken bunu hatırlattı.

"Hadise evlenmeden hamile kaldı" iddialarına yanıt! Hadise bakın ne dedi

Nişan yüzüğünü paylaştığı günden beri gündemden düşmeyen Hadise'nin evlenmeden hamile olduğuna dair iddialar konuşuluyordu. Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise 2. Sayfa programına açıklama yaptı.

Önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak olan Hadise'ni hamile kaldığını öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği ileri sürüldü.

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Hamilelik iddiasının ardından 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hadise "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" dedi.

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Hadise
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