MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise hamile mi? "Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz"

Hadise hamile mi? "Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz"

24.04.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çantasıyla karnını kapattığı için hamile olduğu iddia edilen Hadise'den açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda imam nikahı yaptığı da iddia edilen Hadise 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" dedi.

Hadise hamile mi? "Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz"

Mehmet Dinçerler ve Hadise ne yapsa olay oluyor. Son olarak beraber görüntülenen çift yeni bir iddiayla gündeme geldi. Hadise’nin çantasıyla karnını kamufle etmesi hamile iddialarının konuşulmasına sebep oldu. Genellikle özel hayatı hakkında konuşmamayı tercih eden Hadise en sonunda açıklama yaptı.

Hadise, 2. Sayfa programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."

Hadise hamile mi? Şaşırtan hamle!Hadise hamile mi? Şaşırtan hamle!

Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülenen Hadise'nin daha önce de imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkizleri paylaştı! "Kocaman olmuşlar"İkizleri paylaştı! "Kocaman olmuşlar"
"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu
Taciz itirafı! "Otobüste arkamda duran bir adam..."Taciz itirafı! "Otobüste arkamda duran bir adam..."
Anahtar Kelimeler:
Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Aldığı haberle yıkıldı! "Ben gelmeden ölme demiştim sana"

Aldığı haberle yıkıldı! "Ben gelmeden ölme demiştim sana"

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.