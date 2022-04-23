Hadise hamile mi? Şaşırtan hamle!

Hadise'nin, sevgilisinin kardeşi Tuğba'nın düğününden kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler ile imam nikahı kıydığı iddia edildi. Hatta şarkıcının hamile olduğu bile öne sürüldü.
Basına yansıyan iddiaların ardından Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, New York dönüşü el ele objektiflere yansıdı.
SnobMagazin'in haberine göre; Hadise'nin karnını çantasıyla kamufle etmesi kafaları iyice karıştırdı.
Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan'ın 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.Bu konu hakkında konuşan Hadise, "Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürdür. Yakında kendisiyle birlikte klibimizi çekeceğiz" dedi.Hadise, "Maldivler'de mi evleneceksiniz?" şeklindeki soruyu ise gülerek geçiştirdi.
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