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  4. Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Önce dil çıkardı, sonra çömeldi! O karelere yorum yağdı

Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Önce dil çıkardı, sonra çömeldi! O karelere yorum yağdı

05.12.2023 12:13 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, özel hayatı, sahne tarzı ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sahne performansı, iddialı kombinleri ve özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarıyla olay oldu.

5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmayla birlikte sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarına hız verdi.

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Hadise son olarak, "I hear you! Let’s go Monday! (Seni duyuyorum! Pazartesiye gidelim!)" notuyla yayınladığı pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcının cesur paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Hadise'nin önce dil çıkardığı daha sonra çömeldiği karelerine sosyal medyada; 'Bu güzellik şaka mı?', 'Yandı buralar', 'Ne yapmaya çalışıyorsun?', 'Çok güzelsin be' gibi yorumlar yapıldı.

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YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Daha önceki paylaşımlarında da yüzündeki değişimden dolayı bıçak altına yattığı iddia edilen Hadise'ye yine yorum yağdı.

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Daha önce de estetik iddiasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, konuyla ilgili cevap vermemişti.

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