MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

01.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de başlayan evlilikleri 30 Eylül 2022'de sona erdi. 5 ay süren evliliklerini tek celsede sonlandıran çiftten herhangi bir açıklama gelmedi. Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin boşanmasıyla beraber Mehmet Dinçerler'in hayatı ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. Peki, Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

Hadise ile Mehmet Dinçerler gözlerden uzak bir şekilde aile arasında dünyaevine girmişlerdi. Mutlu beraberliklerinde alınan ani boşanma kararı şarkıcı Hadise'nin hayranlarını şaşırttı. İş insanı ve Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli ve oğlak burcudur. İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

mehmet dinçerler kimdir

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şube ulaşmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Ne kadar güzel bir kadın'Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Ne kadar güzel bir kadın'
Kendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Yeni ateşli sahneler tepki çektiKendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Yeni ateşli sahneler tepki çekti
4.9 milyon dolarlık ev ortaya çıktı! Satmak yerine o isme borçlanmış4.9 milyon dolarlık ev ortaya çıktı! Satmak yerine o isme borçlanmış
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler mehmet dinçerler kimdir yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Detaylar ortaya çıktı! 9 bin saat boyunca takip edildiler

Detaylar ortaya çıktı! 9 bin saat boyunca takip edildiler

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.