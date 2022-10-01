Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

Hadise ile Mehmet Dinçerler gözlerden uzak bir şekilde aile arasında dünyaevine girmişlerdi. Mutlu beraberliklerinde alınan ani boşanma kararı şarkıcı Hadise'nin hayranlarını şaşırttı. İş insanı ve Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli ve oğlak burcudur. İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şube ulaşmıştır.

