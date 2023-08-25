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  4. Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? İddialara jet hızında açıklama geldi

Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? İddialara jet hızında açıklama geldi

25.08.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ve beş ay gibi çok kısa bir sürede tek celsede boşanmışlardı. Ayrılık haberiyle gündemden düşmeyen Hadise ile Dinçerler'in barıştığı iddia edildi. Hadise, iddialar hakkında sessizliğini bozdu.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti.

Ünlü çiftin çok konuşulan aşkları kısa sürmüş ve 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmışlardı. Hadise, eski evliliğiyle yeniden gündeme geldi. Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddiası sosyal medyayı salladı.

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"ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

Bu iddialara Hadise cephesinden açıklama geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre; Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığı belirtildi.

HADİSE MEHMET 3

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Hadise Mehmet Dinçerler

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