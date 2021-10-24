Hadise ile Mehmet Dinçerler, Paris'te aşka geldi

Hadise, yaklaşık 3 aydır iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. 36 yaşına giren popçu, doğum günü için sevgilisiyle birlikte soluğu Paris’te aldı.

Ünlü popçu, "Doğum günü kutlamaları başladı" notu ile yeni yaşı için paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Takipçileri, Hadise'yi mesaj yağmuruna tuttu.

"HEP YANIMDA OL"

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan iş insanı, "Hep yanımda ol, iyi ki doğdun" sözleriyle Hadise'ye seslendi.

Instagram'da 13,1 milyon takipçisi bulunan Hadise, Mehmet Dinçerler'in gündem olan gönderisine, kayıtsız kalmadı ve "Benim adamım" yorumunu yazdı.

"HADİSE, PARİS'TE"

Hadise'den bir gün sonra yeni paylaşımlar geldi. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le pozlarını sosyal medyada yayınlayan şarkıcı, "Hadise, Paris'te" notunu düştü.

Popçu, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı karede ise Dinçerler'i kastederek, "Bana 'seni doğum gününde Paris'e götürmeme izin ver' dedi" mesajını yazdı.

İş insanı, doğum gününde sevgilisine romantik bir sürpriz yaparak, Paris seyehati organize etti. Hadise'nin mutluluğu fotoğraflara da yansıdı.



