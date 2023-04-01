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Hadise Kızılcık Şerbeti'ne ceza veren RTÜK'ü sert eleştirdi: 'Anlamsız ve gereksiz'

01.04.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise bu defa RTÜK'ü sert eleştirdi. Ünlü şarkıcı cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne ceza verilmesine 'Anlamsız ve gereksiz' sözleri ile tepki gösterdi.

Hadise Kızılcık Şerbeti'ne ceza veren RTÜK'ü sert eleştirdi: 'Anlamsız ve gereksiz'

2018 yılında yayınladığı klibi erotik bulunduğu gerekçesiyle televizyonda yayınlanmayan Hadise, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği cezaya tepki gösterdi.

Cezayı anlamsız ve gereksiz bulduğunu dile getiren Hadise "Kadına şiddeti dizileri yasaklayarak durduramayacağınızı anladığınız ve somut adımlar attığınız günleri görmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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'O ZAMAN DA SUSMADIM YİNE SUSMUYORUM'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK'ün kendisine verdiği cezayı hatırlatan Hadise, şu ifadeleri kullandı: "2018 yılında Sıfır Tolerans klibine vurulan erotik damgası ve TV kanallarında yayınlanmaması için verilen yasaktan sonra RTÜK kararları ve yasakları beni artık hiç şaşırtmıyor. O zaman da susmadım yine susmuyorum! Kızılcık Şerbet'i dizisine verilen bu yasağı anlamsız ve gereksiz buluyorum. Kadına şiddeti dizileri yasaklayarak durduramayacağınızı anladığınız ve somut adımlar attığınız günleri görmek dileği ile..."

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RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi.

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