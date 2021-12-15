Hadise'nin '90'lar disko' tarzı! Parlak mini elbisesiyle göz kamaştırdı!

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

36 yaşındaki Hadise, yeni tarzıyla hayranlarının beğenisini topladı.

File çorabının üzerine parlak mini etekli bir elbise giyen güzel şarkıcı, o kareleri Instagram'dan paylaştı.

Hadise'nin "90'lar disko" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede 250 bine yakın beğeni geldi.

YILBAŞINDA KIBRIS'TA SAHNE ALACAK

Ünlü şarkıcı Hadise, yılbaşı akşamı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lüks bir otelde sahneye çıkacak. Hadise'in bir gecelik konser için 1 milyon TL alacağı iddia edildi.



