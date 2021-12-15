MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'nin '90'lar disko' tarzı! Parlak mini elbisesiyle göz kamaştırdı!

Hadise'nin '90'lar disko' tarzı! Parlak mini elbisesiyle göz kamaştırdı!

15.12.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise yeni tarzıyla beğeni topladı. Fileli çorabının üzerine ışıltılı bir elbise giyen Hadise o kareleri "90'lar disko" notuyla paylaştı.

Hadise'nin '90'lar disko' tarzı! Parlak mini elbisesiyle göz kamaştırdı!

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

267198371_938185677127531_6708153841629950575_n

36 yaşındaki Hadise, yeni tarzıyla hayranlarının beğenisini topladı.

267589932_926534691401379_1552898903888756347_n

File çorabının üzerine parlak mini etekli bir elbise giyen güzel şarkıcı, o kareleri Instagram'dan paylaştı.

267686888_234079638805596_7081948908596449840_n

Hadise'nin "90'lar disko" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede 250 bine yakın beğeni geldi.

266722299_4448531145257048_5011682833728275960_n

YILBAŞINDA KIBRIS'TA SAHNE ALACAK

Bircan Bali, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı! &quot;Midem kalktı&quot;Bircan Bali, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı! "Midem kalktı"

Ünlü şarkıcı Hadise, yılbaşı akşamı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lüks bir otelde sahneye çıkacak. Hadise'in bir gecelik konser için 1 milyon TL alacağı iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğimRakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim
Anahtar Kelimeler:
Hadise Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Tümer Metin bombayı patlattı!

Tümer Metin bombayı patlattı!

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.