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Hadise'nin Altın Kelebek konuşması olay oldu! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 01:26 | Son Güncelleme

45. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' kategorisinde ödül alan Hadise, yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Hadise, daha önce yasaklanan Sıfır Tolerans klibini hatırlatarak, 'Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları. Ve bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı' dedi.

Hadise'nin Altın Kelebek konuşması olay oldu! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' kategorisinde 'Farkımız Var' klibiyle ödül alan Hadise sene başında yasaklanan Sıfır Tolerans klibi üzerinden aldığı tepkilere dikkat çekti.

Hadise, 'Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları. Ve bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı. Müzik ve sanat özgürlük demektir. Hayatları kısıtlanmış bütün kadınlara bu gelsin ödül. Hiçbir zaman susmadım. Biz kadınlar hep aynı savaşı veriyoruz. Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara gelsin bu ödül' şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise Altın Kelebek Sıfır Tolerans

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