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  4. Hadise'nin boşanacağı iddia edilen kocası Mehmet Dinçerler paylaşıp sildi

Hadise'nin boşanacağı iddia edilen kocası Mehmet Dinçerler paylaşıp sildi

13.09.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir eşi Mehmet Dinçerler ile ayrıldığı iddiasıyla gündeme gelen ve geçtiğimiz gün de hamile olmadığını açıklayan Hadise bir paylaşımla gündemde. Eş Dinçerler önce paylaşıp sonra sildiği video ile gündeme geldi.

Hadise'nin boşanacağı iddia edilen kocası Mehmet Dinçerler paylaşıp sildi

'Küçük Bir Yol' şarkısında ağladığı için ilişkisi hakkında pek çok iddia ortaya atılan Hadise gündemden düşmüyor. Evliliğinin bittiği iddiaları gündemde olan Hadise geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarına yanıt vermiş ama evlilik konusunda açıklama yapmamıştı.

Evliliklerinde kriz haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler’in paylaştığı videodan Hadise çıktı!

Fanları şarkıcıyı kolundaki dövmeden tanıdı. Çizgili bluzlu, siyah pantolonlu yüzü görünmeyen kadının Hadise olduğu öne sürüldü.

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Dinçerler bu videoyu kısa süre sonra sildi.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise mehmet dinçer
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