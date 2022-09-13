Hadise'nin boşanacağı iddia edilen kocası Mehmet Dinçerler paylaşıp sildi

'Küçük Bir Yol' şarkısında ağladığı için ilişkisi hakkında pek çok iddia ortaya atılan Hadise gündemden düşmüyor. Evliliğinin bittiği iddiaları gündemde olan Hadise geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarına yanıt vermiş ama evlilik konusunda açıklama yapmamıştı.

Evliliklerinde kriz haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler’in paylaştığı videodan Hadise çıktı!

Fanları şarkıcıyı kolundaki dövmeden tanıdı. Çizgili bluzlu, siyah pantolonlu yüzü görünmeyen kadının Hadise olduğu öne sürüldü.

Dinçerler bu videoyu kısa süre sonra sildi.



