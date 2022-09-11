"Hadise külodunu gösterdi" sözlerini affetmedi! Bartu Küçükçağlayan o sözlerle dalga geçti

Beyaz Magazin programında yapılan Hadise yorumları büyük tepki çekti. Hadise’nin ağladıktan sonra dans ettiği görüntülerde eteğinin azizliğine uğrayıp iç çamaşırının görülmesi, Pınar Eliçe, Bilal Özcan ve Didem Delen’e göre evliliğin sonunu getirmiş...

Özcan bu konuda konuşurken ısrarla Hadise'nin iç çamaşırını gündeme getirdi. Özcan "Hadise külodunu gösterdi" sözleriyle sosyal medyada tepki gördü.

Oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan da bu anları kendince yorumlayarak bir video çekti.

HADİSE'YE YAPILAN YORUMLARLA DALGA GEÇTİ

Bartu Küçükçağlayan magazin programından kesilen ve Hadise’ye karşı yapılan çirkin yorumları ti'ya alınca sosyal medyada gündem oldu.

İrem Derici, Yasmin Erbil gibi ünlü isimler de bu paylaşıma destek verdi.



