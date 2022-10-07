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Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler ortaya çıktı!

07.10.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Hadise'den boşanan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşan Mehmet Dinçerler'e, düğünde takılan takılar ve son olarak boşandıktan sonra sadece evdeki robot süpürge ve Hadise’yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldığı haberleri soruldu.

Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler ortaya çıktı!

Boşanma protokolüne imza atan ünlü çift, 30 Eylül 2022'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonrası boşandı.

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Şarkıcı Hadise'den boşanan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi.

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SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Snob Magazin'de yer alan habere göre; düğünde takılan takılar ve son olarak boşandıktan sonra sadece evdeki robot süpürge ve Hadise’yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldığı haberlerini soran muhabirlere cevap vermeyen Dinçerler, arkadaşı ile beraber mekanın önüne sıfır yanaştırdıkları arabasına binerek gözlerden kayboldu.

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BORCU HADİSE'YE YIKTI

Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılığı sonrası bir başka iddia da Mehmet Dinçerler'in evliyken oturdukları evin ödemesiyle ilgili. İddiaya göre İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu eski eşi Hadise'ye yıkıp gitti.Mehmet Dinçerler'in 150 bin TL olan depozitoyu ödemediği ortaya çıkınca İBrahim Çelikkol Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

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HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANDI?

Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi de evliliğin bitmesine neden olarak gösteriliyor.Öte yandan Dinçerler'in Hadise'nin sahne kıyafetlerine karıştığı, bu sebeple Hadise'nin ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Kendisine yapılan psikolojik baskı sonrası ünlü şarkıcı Hadise, iddialara göre dayanamayarak boşanma davası açtı.Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Eylül 2022'de tek celsede boşandı.

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