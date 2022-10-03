Mehmet Dinçerler gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi kaçırmış! Hadise'ye o isim yardım etmiş

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Gündemden düşmeyen eski karı koca hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İlk iddia Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği, Hadise'nin zor durumda kaldığı yönündeydi. Ünlü şarkıcıya zor döneminde en büyük destek ise Çelikkol'dan geldi.

ROBOT SÜPÜRGE İDDİASI

Yakışıklı oyuncunun Hadise'ye istediği kadar evde oturabileceğini söylediği iddia edildi.

Bir diğer bomba iddia da Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı yönünde. 2. Sayfa'nın haberine göre; Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.

