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  4. Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in eski paylaşımları ağızları açıkta bıraktı

Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in eski paylaşımları ağızları açıkta bıraktı

16.09.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 ay önce evlenen Hadise, Mehmet Dinçerler'in psikolojik baskısına daha fazla dayanamadı ve ayrılık kararı aldı. Sosyal medyadan boşanma kararını açıklayan Hadise'den sonra Dinçerler de bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Mehmet Dinçerler ardından eski paylaşımlarıyla gündem olunca tüm hesaplarını kapadı. İşte Dinçerler'in şoke eden paylaşımları...

Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in eski paylaşımları ağızları açıkta bıraktı

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacakları haberi gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin psikolojik şiddet gördüğü iddia edilirken Dinçerler'in ise takıları istediği konuşuluyordu.

Boşanmaya dair iddialar sürerken Mehmet Dinçerler'in eski sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşinin Muharrem İnce'ye yönelik hakaret dolu ifadeleri, kadınlara dair çirkin yorumları sosyal medyada dolaşıma girdi.

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MEHMET DİNÇERLER TEPKİ ÇEKTİ

Dinçerler tepkiler çığ gibi büyümesi üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

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