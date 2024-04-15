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Hadise'nin dansı sosyal medyayı salladı! "Bu ne saçma hareketler"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.04.2024 07:26
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Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan ve cesur tarzıyla adından söz ettiren Hadise'nin dansı sosyal medyayı salladı. Hadise'nin ilginç dans figürlerine "Bu ne saçma hareketler" yorumları yağdı.

Hadise'nin dansı sosyal medyayı salladı! "Bu ne saçma hareketler"

Her konseri ve her performansı olay olan Hadise, Instagram pozları kadar sahnedeki hareketleriyle de adından söz ettiriyor.

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne sonrası bikinili pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcının sahnede dans ettiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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İlginç kalça dansı yapan Hadise'nin hareketlerine pek çok yorum yapıldı. Fanlar Hadise'ye beğeni yağdırırken sosyal medya kullanıcılarından ise "Kadının konserlerine +18 uyarısı yapılacak bu gidişle", "Bu ne saçma hareketler", "Bu dans mı şimdi" eleştirileri geldi.

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Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Hadise geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunup yüzü garip bulununca paylaşımı hemen silmişti.

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