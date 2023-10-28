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Hadise'nin davet tarzı sosyal medyayı salladı! Yüzündeki değişim dikkat çekti

28.10.2023 14:45 | Son Güncelleme:
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İddialı tarzı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise bu defa davet tarzıyla gündem oldu. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin yüzündeki değişimle dikkat çekti. Hadise'nin son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti.

Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Ayrılık kararı ile günlerce konuşulan ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirdi.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise katıldığı bir davetteki tarzıyla gündem oldu.

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Hadise'nin takım kombini pek beğenilmedi. Ünlü isme; 'Pantolon hiç olmamış', 'Bu kıyafet güzel mi şimdi?', 'Biraz büyük sanki' gibi yorumlar yapıldı.

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Aynı zamanda Hadise'nin yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının yüzündeki çekikliğe de 'Estetik mi yaptırdı?' gibi yorumlar geldi.

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Hadise sosyal medya ünlü şarkıcı

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