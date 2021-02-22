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Hadise'nin doğallık çağrısına Seda Bakan'dan yanıt

22.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Hadise'nin doğallık çağrısına Seda Bakan'dan yanıt

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hadise, makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlattığını duyurdu. Ünlü şarkıcının "Haydi, siz de #makyajsızpazartesi etiketiyle makyajsız video veya fotoğrafınızla bir sevdiğinize meydan okuyun ve başlattığımız bu harekete katılın" sözleriyle yaptığı çağrıya oyuncu Seda Bakan ve Hazal Türesan'dan yanıt gecikmedi.

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu aşkı Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran şarkıcı Hadise, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

DOĞAL PAYLAŞIM

Gönderilerine bir yenisini daha ekleyen Hadise, makyajsız videosunu Instagram hesabından yayınladı.

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35 yaşındaki şarkıcı, yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi.

HADİSE AKIM BAŞLATTI

Takipçilerine, "Haydi, siz de #makyajsızpazartesi etiketiyle makyajsız video veya fotoğrafınızla bir sevdiğinize meydan okuyun ve başlattığımız bu harekete katılın" çağrısında bulunan Hadise, oyuncu Seda Bakan'a da meydan okudu.

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Koronavirüsü atlatmasının ardından endişenin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını söyleyen Hadise'nin gönderisi kısa sürede 119 binden fazla beğeni aldı.

SEDA BAKAN: CHALLENGE KABUL EDİLDİ

Ünlü şarkıcının meydan okumasını kabul eden Bakan, makyajsız bu karesini Instagram hesabından yayınladı.

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35 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Canım Hadise; #makyajsızpazartesi challenge kabul edildi ve bu challenge Hazal Türesan'a yollandı" notunu düştü.

HAZAL TÜRESAN: MAKYAJSIZ DA GÜZELİZ

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Leyla adında bir kızı olan Seda Bakan'ın ardından Türesan da "Elbette ki makyajsız da güzeliz canım Seda Bakan..." ifadeleriyle doğal pozunu paylaştı.

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