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Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den isyan eden paylaşım: "Ulan bir bitmediniz!"

14.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. En son iş insanı Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye dekolte konusunda uyarıda bulunduğu; Hadise'nin de eşinin bazı erkek arkadaşlarıyla görüşmesini istemediği iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog, psikiyatrist ve PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır" sözlerine tepki gösterdi.

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den isyan eden paylaşım: "Ulan bir bitmediniz!"

Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutlu evlilikleri yakından takip ediliyor. Hadise'nin iş insanı eşi Mehmet Dinçerler, Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Youtube'da yayınlanan programda Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü psikolog Üstün Dökmen'in başörtülü psikolog, psikiyatrist ve PDR uzmanları ile ilgili sözlerini alıntılayan Mehmet Dinçerler, adeta isyan etti.

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HADİSE'NİN İŞ İNSANI EŞİ MEHMET DİNÇERLER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mehmet Dinçerler, Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar." sözleri üzerine isyan etti.

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"SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ DE 'İNSAN ETİĞİNE' AYKIRI"

Mehmet Dinçerler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ulan bir bitmediniz……..
Sizin düşünceleriniz de “insan etiğine” aykırı."

hadise, mehmet dinçerler, üstün dökmen

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