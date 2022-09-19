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Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı

19.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise son dönemde boşanma haberleri ve ayrılmak üzere olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in düğün takılarını istemesi ile gündemde! Hadise'nin bir dönem büyük aşk yaşadığı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin boşanma kararının ardından, eski aşkını zora sokacak açıklamalarda bulundu.

Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 4 aylık evliliğini sonlandırma kararı alan Hadise, herkesi büyük şaşkınlığa uğratırken ikilinin olaylı süreci çokça merak edilerek, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Hadise'den düğün takılarını isteyen Mehmet Dinçerler sosyal medya kullanıcılarının yorumları sonucu hesabını kapatırken, Hadise de son olarak sahnede yüzüğü fırlatmıştı. İkilinin yaşadığı olayla ilişkin bir yorum da Hadise'nin eski sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

"HER DUYDUĞUNUZA İNANMAYIN"

Bir dönemler Hadise ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Sinan Akçıl, eski sevgilisinin boşanma olayına dahil oldu. Akçıl'a eski eşinin hediye ettiği 3,5 milyonluk yüzü geri istediği sorulunca Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıkarak "Öyle bir şey olmamıştır. Mehmet öyle bir çocuk değil, Her duyduğunuza inanmayın" yanıtını verdi.


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Hadise Sinan Akçıl Mehmet Dinçerler
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