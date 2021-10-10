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Hadise'nin eski hali 'Yok artık' dedirtti! İşte Hadise'nin bilinmeyen fotoğrafı...

10.10.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düm Tek Tek, Hadise Aşk Kaç Beden Giyer?, Stir Me Up gibi şarkılarla ün kazanan Hadise, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye adlı yarışma programında uzun yıllar jüri üyeliği yaparak ününe ün kattı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Hadise'nin eski hali 'Yok artık' dedirtti! İşte Hadise'nin bilinmeyen fotoğrafı...

2003'te "Idool 2003" adlı yarışmaya katılan Hadise, bu yarışma sonrasında albüm teklifi aldı. Albüm hazırlıklarına başlayan Hadise'nin yıldızı bu dönemde parladı ve 2005'te ilk yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. İşte Hadise'nin eski hali...

Hadise'nin eski hali

HADİSE'NİN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI!

22 Ekim 1985 Mol, Belçikadoğumlu 35 yaşındaki Hadise'nin yıldızı, katıldığı yarışma programı ile parladı. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye isimli yarışma programının jüri üyeliğini yapan Hadise bir yandan da müzik kariyerine devam etti. Hay Hay, Kahraman, Nerdesin Aşkım, Şampiyon, Düm Tek Tek, Sıfır Tolerans ve daha birçok hit parça çıkaran Hadise, 6 Altın Kelebek Ödülü ve 3 TMF Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül almaya layık görüldü.

Hadise'nin eski hali

HADİSE DİSKOGRAFİ

  • Sweat (2005)
  • Hadise (2008)
  • Düm Tek Tek (2009)
  • Fast Life (2009)
  • Kahraman (2009)
  • Aşk Kaç Beden Giyer? (2011)
  • Tavsiye (2014)
  • Şampiyon (2017)
  • Aşka Kapandım (2021)
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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hadise
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