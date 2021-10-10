Hadise'nin eski hali 'Yok artık' dedirtti! İşte Hadise'nin bilinmeyen fotoğrafı...

2003'te "Idool 2003" adlı yarışmaya katılan Hadise, bu yarışma sonrasında albüm teklifi aldı. Albüm hazırlıklarına başlayan Hadise'nin yıldızı bu dönemde parladı ve 2005'te ilk yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. İşte Hadise'nin eski hali...

HADİSE'NİN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI!

22 Ekim 1985 Mol, Belçikadoğumlu 35 yaşındaki Hadise'nin yıldızı, katıldığı yarışma programı ile parladı. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye isimli yarışma programının jüri üyeliğini yapan Hadise bir yandan da müzik kariyerine devam etti. Hay Hay, Kahraman, Nerdesin Aşkım, Şampiyon, Düm Tek Tek, Sıfır Tolerans ve daha birçok hit parça çıkaran Hadise, 6 Altın Kelebek Ödülü ve 3 TMF Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül almaya layık görüldü.

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