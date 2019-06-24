Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!

Instagram'da paylaştığı fotoğrafları yoruma kapalı olarak yayınlayan Hadise, kısa süre içerisinde aynı fotoğrafları magazin ve hayran sayfalarında görüyor.

Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, bu defa ayna karşısında çektiği bir pozunu paylaştı. Ancak Hadise, cesur kıyafetindeki göğüs ucu detayını fark etmedi.

Derin göğüs dekolteli pozunu paylaşan Hadise'nin fotoğrafı, diğer Instagram hesaplarından da paylaşıldı. Ünlü şarkıcının hayranları ise poza yorum yağdırdı. Hadise, hayranları tarafından göğüs ucunun gözüktüğü konusunda uyarıldı.





