MAGAZİN

Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 21:43 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hadise'nin son paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafı ise olay oldu.

Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!

Instagram'da paylaştığı fotoğrafları yoruma kapalı olarak yayınlayan Hadise, kısa süre içerisinde aynı fotoğrafları magazin ve hayran sayfalarında görüyor.

Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, bu defa ayna karşısında çektiği bir pozunu paylaştı. Ancak Hadise, cesur kıyafetindeki göğüs ucu detayını fark etmedi.

Derin göğüs dekolteli pozunu paylaşan Hadise'nin fotoğrafı, diğer Instagram hesaplarından da paylaşıldı. Ünlü şarkıcının hayranları ise poza yorum yağdırdı. Hadise, hayranları tarafından göğüs ucunun gözüktüğü konusunda uyarıldı.

hadise

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