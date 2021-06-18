Hadise'nin 'Hay Hay'ı Kaan Yıldırım'a mesaj mı? Gündem oldu

Son dönemde 'ayrılık' dedikoduları ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Hadise, geçtiğimiz günlerde çıkan ayrılık haberlerinin ardından Kaan Yıldırım'ı takipten çıktı.
Hadise'nin hamlesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine ikinci kez nokta koyar koymaz ayrılık şarkısı çıkardı.
Hadise'nin ayrılık sonrası çıkarttığı ‘Hay Hay’ isimli single'ın zamanlaması da haliyle manidar bulundu. Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda Hadise, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı" diyor.
İşte Hadise'nin şarkısının sözleri:
Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım
İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım, kurutayım
Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım
Geliyor gelmekte olan, sanırım sona yakınım, yakınım
Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay
Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay
İkimiz de bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk?
Konuşulsa yeterdi
Bu hikâyeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak?
Nasıl böyle güzel mi?
Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay
Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay
İkimiz de bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk?
Konuşulsa yeterdi
Bu hikâyeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak?
Nasıl böyle güzel mi?
İkimiz de bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk?
Konuşulsa yeterdi
Bu hikâyeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak?
Nasıl böyle güzel mi?
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