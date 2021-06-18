Hadise'nin 'Hay Hay'ı Kaan Yıldırım'a mesaj mı? Gündem oldu

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay Nasıl unuturuz o günleri say say Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay

Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım, kurutayım Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım Geliyor gelmekte olan, sanırım sona yakınım, yakınım

Hadise'nin ayrılık sonrası çıkarttığı ‘Hay Hay’ isimli single'ın zamanlaması da haliyle manidar bulundu. Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda Hadise, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı" diyor.

Hadise'nin hamlesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine ikinci kez nokta koyar koymaz ayrılık şarkısı çıkardı.

Son dönemde 'ayrılık' dedikoduları ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Hadise, geçtiğimiz günlerde çıkan ayrılık haberlerinin ardından Kaan Yıldırım'ı takipten çıktı.

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay

İkimiz de bir aşkla tutuştuk

O zamanlar özeldi

Ne değişti de her şeyi sustuk?

Konuşulsa yeterdi

Bu hikâyeyi en başa sarsak

Sonumuz değişir mi?

İyi geldi mi bize bunu yapmak?

Nasıl böyle güzel mi?

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay

İkimiz de bir aşkla tutuştuk

O zamanlar özeldi

Ne değişti de her şeyi sustuk?

Konuşulsa yeterdi

Bu hikâyeyi en başa sarsak

Sonumuz değişir mi?

İyi geldi mi bize bunu yapmak?

Nasıl böyle güzel mi?

İkimiz de bir aşkla tutuştuk

O zamanlar özeldi

Ne değişti de her şeyi sustuk?

Konuşulsa yeterdi

Bu hikâyeyi en başa sarsak

Sonumuz değişir mi?

İyi geldi mi bize bunu yapmak?

Nasıl böyle güzel mi?

