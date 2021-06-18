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Hadise'nin 'Hay Hay'ı Kaan Yıldırım'a mesaj mı? Gündem oldu

18.06.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiaları gündemdeyken Hadise'den yeni şarkı geldi. Hadise'nin 'Hay Hay'ı sözleriyle dikkat çekti. Hadise'nin mesajı eski aşkına mı?

Hadise'nin 'Hay Hay'ı Kaan Yıldırım'a mesaj mı? Gündem oldu

Son dönemde 'ayrılık' dedikoduları ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Hadise, geçtiğimiz günlerde çıkan ayrılık haberlerinin ardından Kaan Yıldırım'ı takipten çıktı.

Hadise'nin hamlesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine ikinci kez nokta koyar koymaz ayrılık şarkısı çıkardı.

"YOK BÖYLE BİR ACI, VARSA VERİN İLACI"

Hadise'nin ayrılık sonrası çıkarttığı ‘Hay Hay’ isimli single'ın zamanlaması da haliyle manidar bulundu. Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda Hadise, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı" diyor.

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HAY HAY SÖZLERİ

İşte Hadise'nin şarkısının sözleri:

Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım
İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım, kurutayım
Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım
Geliyor gelmekte olan, sanırım sona yakınım, yakınım

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay

İkimiz de bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk?
Konuşulsa yeterdi

Bu hikâyeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak?
Nasıl böyle güzel mi?

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay

İkimiz de bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk?
Konuşulsa yeterdi

Bu hikâyeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak?
Nasıl böyle güzel mi?

İkimiz de bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk?
Konuşulsa yeterdi

Bu hikâyeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak?
Nasıl böyle güzel mi?

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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