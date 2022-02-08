Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler geri göndü!

Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten Dinçerler, geçtiğimiz hafta "borç" iddialarının ardından Instagram hesabından sevgilisini takip etmeyi bırakmıştı.

Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hesabını kapattığı ve bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamak istediği öğrenilmişti.

GERİ DÖNDÜ!

Dinçerler'in bu kararı uzun sürmedi. Önceki gün Instagram hesabını yeniden aktif hale getiren Mehmet Dinçerler, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İş insanı, böylelikle, "Geri döndüm!" mesajı vermiş oldu.

