Hadise’nin su matarası ve Mustafa Keser’in meşhur mendili açık artırmaya çıktı! Rekor fiyata satıldı

Başarılı ancak ekonomik durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine yardım amacıyla özel bir gece düzenlendi. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) Ankara’da düzenlediği yılbaşı balosunda ihtiyaç sahibi, başarılı üniversite öğrencilerine bağış yağdı.

Gecede sahne alan Hadise’nin su matarası, Mustafa Keser’in meşhur mendili, imzalı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray forması öğrencilere destek için açık artırmaya konuldu.

REKOR FİYATA SATILDI

“Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu”na toplam 1 milyon liralık bağış yapıldı. Hadise, özellikle kız çocuklarının okumasına değer verildiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomiye yılda yaklaşık 40 milyar TL katma değer kazandıran ve toplamda 40 bin kişiye istihdam sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.