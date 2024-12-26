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  4. Hadise’nin su matarası ve Mustafa Keser’in meşhur mendili açık artırmaya çıktı! Rekor fiyata satıldı

Hadise’nin su matarası ve Mustafa Keser’in meşhur mendili açık artırmaya çıktı! Rekor fiyata satıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.12.2024 16:34
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Ünlü isimlerin özel eşyaları bir açık artırmada satışa sunuldu. Özel olarak düzenlenen gecede Hadise’nin su matarası ve Mustafa Keser’in meşhur mendili rekor fiyata satıldı. Açık artırma geliri ise yardıma ihtiyacı olan başarılı üniversitelilere kullanılacak.

Hadise’nin su matarası ve Mustafa Keser’in meşhur mendili açık artırmaya çıktı! Rekor fiyata satıldı

Başarılı ancak ekonomik durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine yardım amacıyla özel bir gece düzenlendi. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) Ankara’da düzenlediği yılbaşı balosunda ihtiyaç sahibi, başarılı üniversite öğrencilerine bağış yağdı.

Gecede sahne alan Hadise’nin su matarası, Mustafa Keser’in meşhur mendili, imzalı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray forması öğrencilere destek için açık artırmaya konuldu.

HADİSEE

REKOR FİYATA SATILDI

“Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu”na toplam 1 milyon liralık bağış yapıldı. Hadise, özellikle kız çocuklarının okumasına değer verildiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KESER

Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomiye yılda yaklaşık 40 milyar TL katma değer kazandıran ve toplamda 40 bin kişiye istihdam sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Hadise Mustafa Keser
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