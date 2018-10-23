Hadise'nin yeni yaşına dudakları damga vurdu

O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Hadise, dün 33. yaşını kutladı. Hadise kutlamanın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Kısa bir süre önde dudaklarına dolgu yaptıran Hadise'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Takipçileri fotoğraflar için 'Dolgu fazla kaçmış' yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. İntihar teşebbüs sebebinin ise Hadise ve kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğu ifade edilmişti. Bu olayların ardında Hadise kardeşleriyle birlikte yürüttükleri ticari faaliyetlerin durdurmuştu.

Bu konuların kapanması için sürekli sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Hadise, Instagram’da yaptığı dudak paylaşımıyla da estetik eleştirilerinin odağı olmuştu.



