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  4. Hadise'nin yerine gelen Ebru Gündeş O Ses Türkiye'de başka kadın istemiyor mu?

Hadise'nin yerine gelen Ebru Gündeş O Ses Türkiye'de başka kadın istemiyor mu?

24.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin yerine O Ses Türkiye jürisine dahil olan Ebru Gündeş hakkında Seren Serengil ilginç sözler söyledi. Serengil açıklamasında "Ebru jüride başka kadın istemiyor" dedi.

Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekiminden paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı, yarışma jürisindeki değişikliği fotoğraflarla gözler önüne serdi. O Ses Türkiye jürisinde Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyaz ve Oğuzhan Koç bulunuyor.

Seren Serengil ilginç iddialarda bulundu. Serengil "Gündeş'in bu programın sponsorluğunu aldığını düşünüyorum. Çünkü jüride başka kadın kalmadı. Ebru Gündeş'in dizginlerinde onu hissettim. Başka kadın istemiyor" iddiasında bulundu.

Ebru Gündeş'li O Ses Türkiye'den ilk kare! Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştıEbru Gündeş'li O Ses Türkiye'den ilk kare! Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştı

Seren Serengil ayrıca Hadise-Reza Zarrab aşkının kesinleştiğini ve bu olaydan dolayı Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş'i tercih ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Ebru Gündeş Hadise
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koca parasıyla ülkeye çöktğ bu da

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