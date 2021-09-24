Hadise'nin yerine gelen Ebru Gündeş O Ses Türkiye'de başka kadın istemiyor mu?

Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekiminden paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı, yarışma jürisindeki değişikliği fotoğraflarla gözler önüne serdi. O Ses Türkiye jürisinde Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyaz ve Oğuzhan Koç bulunuyor.

Seren Serengil ilginç iddialarda bulundu. Serengil "Gündeş'in bu programın sponsorluğunu aldığını düşünüyorum. Çünkü jüride başka kadın kalmadı. Ebru Gündeş'in dizginlerinde onu hissettim. Başka kadın istemiyor" iddiasında bulundu.

Seren Serengil ayrıca Hadise-Reza Zarrab aşkının kesinleştiğini ve bu olaydan dolayı Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş'i tercih ettiğini söyledi.

