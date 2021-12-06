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Hadise ödülü aldı, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti

06.12.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47'inci Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nü alan Hadise sahnede çok heyecanlıydı. Hadis konuşmasında ilk teşekkürü bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'e etti.

Altın Kelebek Ödülleri Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sahiplerini buldu. Hadise de En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü.

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, törene de sevgilisiyle katıldı. Yeşil tül detaylı bir elbise tercih eden Hadise, ödülünü Burak Kut'un elinden aldı.

Konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmale etmedi.

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"ÇOK FAZLA KADIN KAYBETTİK"

Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım, hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018'de de aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum" dedi.

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Çağla Şıkel Hadise Altın Kelebek Ödülleri
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