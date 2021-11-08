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Hadise'siz O Ses Türkiye tutmadı mı? Flaş final iddiası

08.11.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı ileri sürüldü. Hadise'nin olmadığı programda Acun Ilıcalı istediği verimi alamadı.

Hadise'siz O Ses Türkiye tutmadı mı? Flaş final iddiası

O Ses Türkiye hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin yer almadığı O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç oturuyordu. Bu ekip ne yaparsa yapsın programda istenen başarı elde edilemedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yarışmasıyla ilgili sevenlerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Cumartesi akşamları yayınlanan yarışma reytinglerde 17. sıraya kadar geriledi.

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FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bu sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. SnobMagazin'in haberine göre sosyal medyaya bomba gibi düşen final iddiasına Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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HADİSE'NİN HAYRANLARI HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon jüri koltuğunda oturmayan Hadise'nin sevenleri ise, sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Hadise'nin sevenleri, "Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" yorumlarında bulundu.


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