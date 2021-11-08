Hadise'siz O Ses Türkiye tutmadı mı? Flaş final iddiası

O Ses Türkiye hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin yer almadığı O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç oturuyordu. Bu ekip ne yaparsa yapsın programda istenen başarı elde edilemedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yarışmasıyla ilgili sevenlerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Cumartesi akşamları yayınlanan yarışma reytinglerde 17. sıraya kadar geriledi.

FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bu sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. SnobMagazin'in haberine göre sosyal medyaya bomba gibi düşen final iddiasına Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

HADİSE'NİN HAYRANLARI HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon jüri koltuğunda oturmayan Hadise'nin sevenleri ise, sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Hadise'nin sevenleri, "Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" yorumlarında bulundu.



