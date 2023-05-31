Hadise transparan elbisesiyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı 'Kraliçe gibisin'

Hadise, magazin basınında paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Murda ile olan son klibinde giydiği transparan elbisesiyle fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Hadise'nin paylaşımına 'Kraliçe gibisin', 'Kusursuz' gibi yorumlar yapıldı.

Mehmet Dinçerler ile evliliği ve sonrasında da boşanma aşamasında yaşadıklarıyla uzun süre konuşulan Hadise'nin adı bir süredir O Ses Türkiye Rap'te beraber jüri üyeliği yaptığı Murda ile anılıyor.

Sen Dönene Kadar isimli şarkıda düet yapan ikilinin, şarkının klibindeki samimi görüntüleri de oldukça dikkat çekmişti.

Klip çekiminden kareler paylaşan Hadise'nin kıyafeti oldukça beğenildi.

Göğüs ve kalça kısmının dışında kalan bölgeleri transparan olan elbise ile ünlü şarkıcı paylaşımına siyah kalp koydu.

Hadise'nin paylaşımı kısa süre içinde 93 bin beğeni aldı. Takipçileri şarkıcının paylaşımına 'Hadisem de Hadisem', 'Kraliçe gibisin maşallah', 'Bayan fizik', 'Güzeller güzelimiz' gibi yorumlar yaptılar.





