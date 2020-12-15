Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının ardından Hülya Açıkgöz'den açıklama

Yaklaşık sekiz aydır aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, yollarını ayırdı. Yıldırım'ın Hadise'yi sosyal medyada silmesinin ardından şarkıcının geçtiğimiz yıl tartışma yaşayarak, görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz de yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Açıkgöz'ün 'Boynuz' paylaşımıyla, Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.

Hülya Açıkgöz, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın" diyen Açıkgöz, şunları söyledi:

Artık ailece bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Birkaç hafta önce de bir açıklama yapmak zorunda kalmıştım, şimdi yine tekrarlıyorum kendimi. Evet, basına da yansıyan zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.

Ünlü şarkıcı Hadise’nin menajerliğini uzun yıllardır ablası Hülya Açıkgöz (solda) üstleniyordu. Ancak, iki kardeş geçtiğimiz yıl tartışarak yollarını ayırmıştı.



